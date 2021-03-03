一女接種疫苗三天後身亡 日方認因果關係難定

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日本厚生勞動省在3月2日晚間表示，一名接種新型冠狀病毒疫苗的60多歲醫療從業人員，在接種3天後不幸身亡。根據接種後的初步死亡報告，厚生勞動省表示，死因是因為蜘蛛網膜下出血。是否跟接種疫苗有其因果關係，接受醫療報告的機關表示「無法評價」。

根據厚生勞動省報告，該名女性是在2月26日時接種美國輝瑞公司的疫苗，在3月1日不幸身亡。在接種後她並沒有出現任何不適症狀，也沒有任何慢性痼疾。過去接種過輝瑞的疫苗後，也沒有任何蜘蛛網膜下出血的報告記錄。

評鑑疫苗副作用的厚生勞動省專門部會長、東京醫科牙科大學教授森尾友宏表示：「蜘蛛網膜下出血常好發在40至60歲的年代，雖然仍有偶發，我們會持續收集資訊、今後不排除會召開審議會進行評價」。

厚生勞動省為了確保疫苗的安全性，設置副作用反應的報告機制。儘可能廣泛地收集有可能的案例，因此跟接種無關聯的副作用也有可能被報告。

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