日本擬持續延長緊急事態 醫療界表示贊同

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日本官方在3月4日召開參議院預算委員會，包括首相菅義偉與全體閣僚在內都與會，就2021年的預算等進行基本質詢。首相在面對自民黨德茂雅之的質詢時表示，目前持續發令中的新型冠狀病毒下的一都三縣緊急事態宣言，強調「現在是抑制感染持續的重要局面」。並表示在7日結束緊急事態後，仍舊有持續兩週的必要。

德茂雅之提出異議表示「包括飲食業界，觀光業界等都希望能夠早一刻解除緊急事態宣言」。首相則回應「會聽取專家與相關人士的意見後，做出最終判斷」。

對於可能延長緊急事態宣言，擔任政府新型冠狀病毒政策分科會的會長尾身茂則表示「首都圈附近疫情反彈的可能性相當高。如果延長的話是正確的選擇」。並表示如果舉辦畢業旅行、謝師宴、賞花旅行等宴會，都會加劇感染重新擴大，在面對日本維新會的片山大介質詢時也表示「需要仰賴自治體首長、國家領袖的強力呼籲、還有一般大眾的幫忙」。



出席參議院預算委員會接受質詢的菅義偉首相＝3月4日上午、國會内

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