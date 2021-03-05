三一一將滿十年 日本天皇夫婦網路會見受災戶

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日本天皇與皇后兩陛下在4日，於東日本大地震（三一一大地震）10週年的前夕，在赤坂御所（東京都港區）透過網路與當時受害甚深的岩手縣陸前高田市、釜石市等當地受災戶進行空中懇談。

今後、兩陛下也將透過網路視察宮城、福島兩縣。3月11日也將出席東京都內召開、由政府主辦的官方追悼儀式。

這天的線上視察，先是由縣廳的知事說明情況後，兩陛下觀賞當地重建狀況的影片、再與受災戶現場進行懇談。在地震中失去弟弟，住在陸前高田市的伊東孝（67），天皇陛下聽取後表示「真替您感到惋惜」。而對失去長男，透過出版繪圖本來傳達地震教訓、同樣住在該市淺沼Miki子（57），皇后也表示「請務必讓我好好讀這本書」。

住在釜石市菊池Nodoka（25），在地震當時只是中學三年級學生，前往高台避難後獲救。皇后聽取後表示：「您能重複地講述傳承當時海嘯的經驗，從平常就進行完善的防災訓練，真的是相當欣慰」。

在懇談後，淺沼女士也表示：「接受到兩陛下哀悼致意，眼淚都不禁奪眶而出。真的很感謝」，對於地震記憶傳承活動也表示：「能夠被兩陛下認同，真的感到很幸福、我會繼續將這記憶傳承下去」。



在東日本大地震（三一一大地震）10週年前夕，天皇與皇后兩陛下透過網路視察岩手縣當地的情況＝4日下午、東京都港區的赤坂御所（宮内廳提供）



在東日本大地震中失去長男、與天皇、皇后兩陛下進行網路懇談的淺沼Miki子女士＝3月4日下午、岩手縣陸前高田市

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