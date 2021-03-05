日官方拍板 首都圈緊急事態將延長到3月21日

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日本政府在5日凌晨、在首相官邸召開新型冠狀病毒感染對策本部（本部長為首相菅義偉）緊急會議，會中決議東京、埼玉、千葉、神奈川等首都圈的1都3縣正在發布的緊急事態宣言要再度延長。原先期限是7日，將延長兩週到21日。首相將出席記者會，要求飲食店的營業時間縮短等對策將持續實施，並要求國民大眾一起幫忙。

政府在5日早上、再度召集専家後舉辦基本處置方針諮詢委員會。經濟再生大臣西村康稔並表示將延長宣言到21日為止，並已獲得同意。西村康稔就感染状況的4階段數字表示：「病床（使用率）數字還是很緊迫。我們要先求數字降到一定程度，至少要下降到第三階段水準」。日本政府在傍晚後將先跟參眾兩院的議院營運委員會作先前報告。

日本政府預計在5日晚上8點於對策本部召開會議，9點時由首相親自召開記者會。首相先前在3日，就曾表示首都圈的病床使用率依然相當高，並以此為理由宣布緊急事態宣言「將繼續延長兩週」。但延長長度具體如何決定的並沒有任何證據，在記者會上頻頻遭記者詢問要求說明。



出席並在新型冠狀病毒感染症對策基本處置方針諮詢委員會上發言的日本經濟再生大臣西村康稔＝3月5日上午、東京都千代田區

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