日官方拍板 首都圈緊急事態將延長到3月21日
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日本政府在5日凌晨、在首相官邸召開新型冠狀病毒感染對策本部（本部長為首相菅義偉）緊急會議，會中決議東京、埼玉、千葉、神奈川等首都圈的1都3縣正在發布的緊急事態宣言要再度延長。原先期限是7日，將延長兩週到21日。首相將出席記者會，要求飲食店的營業時間縮短等對策將持續實施，並要求國民大眾一起幫忙。
政府在5日早上、再度召集専家後舉辦基本處置方針諮詢委員會。經濟再生大臣西村康稔並表示將延長宣言到21日為止，並已獲得同意。西村康稔就感染状況的4階段數字表示：「病床（使用率）數字還是很緊迫。我們要先求數字降到一定程度，至少要下降到第三階段水準」。日本政府在傍晚後將先跟參眾兩院的議院營運委員會作先前報告。
日本政府預計在5日晚上8點於對策本部召開會議，9點時由首相親自召開記者會。首相先前在3日，就曾表示首都圈的病床使用率依然相當高，並以此為理由宣布緊急事態宣言「將繼續延長兩週」。但延長長度具體如何決定的並沒有任何證據，在記者會上頻頻遭記者詢問要求說明。
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