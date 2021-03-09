避免在家飲酒過量 日本酒精飲料標示公克數

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為了抑制酒精中毒，各大酒廠酒類開始在網站上就自家生產的啤酒與燒酒Highball等調酒飲料標示度數的同時也標示公克量。酒精量一直是造成生活習慣毛病的元兇，男性平均一天應該攝取40公克，不過近年來許多近10%度數的調酒飲料相當受到歡迎，常常不自覺地就過度攝取，相當危險。未來包括商品本身也會記載公克數，簡單易懂地標示攝取量，同時也督促「適度飲酒」。

根據厚生勞動省情報，生活習慣痼疾風險高族群，建議一天酒精攝取量是20公克。一般350毫升罐裝的5％啤酒，用酒精比重計算的話約為14公克，這樣一來女性一天約為2罐、男性為3罐的數量較適當。

朝日集團在3月底開始，會將自家主力商品的「Super Dry」等啤酒與調酒飲料陸續在網路上標示公克量。6月底前國內的商品出貨時都會標上公克數，Suntory的酒精飲料在年底前也會陸續標上酒精公克數。

此外，麒麟集團則是計畫將旗下的啤酒與調酒飲料等商品在2024年前全都記載公克數。Sapporo集團則是2025年前會開始記載。

標示公克數的同時，各家公司也開始開發健康取向的無酒精、低酒精飲料。其中「擴大海外市場」也是主要目標，朝日集團在3月底前會在關東推出0.5%的啤酒風味飲料。沖繩ORION啤酒也會在23日發售酒精度數2%的調酒飲料。



標示酒精度數的罐裝酒類飲料＝5日、千葉縣千葉市

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