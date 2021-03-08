熊本大地震4年11個月後 新阿蘇大橋重新開通

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2014年4月因熊本地震而崩毀的國道325號阿蘇路段（熊本縣南阿蘇村）在7日重新開通。距離震災約4年11個月以來，來往熊本市與阿蘇地區的國道、縣道復原作業全部完工。藉由「阿蘇的玄關」重新開通下、當地的觀光振興也被寄予相當大的期待。

當天開通的新橋「新阿蘇大橋」（525公尺），距離舊橋以南大約600多公尺。左右各一線道行使，另外也有行人步道。

在下午3點時、前導車後的摩托車緩慢而行，伴隨著走路與慢跑的人們，邊前進邊揮手邊跟對面的人致意。

地震前在橋的附近經營咖啡廳的阿南理恵（68）表示「很感動」，眼眶並泛著淚水。早上開始就有不少客人造訪，橋開通一小時後就可以真正取用中餐。帶著愛犬一起來的看護師甲斐Hiromi（56）＝該村人民＝臉上浮出笑容表示「變得更方便了，很高興」。

當天上午舉辦的開通儀式，包括國土交通大臣赤羽一嘉及縣知事蒲島郁夫等約50人左右出席。赤羽一嘉表示：「希望這座橋可以讓大家從地震當中復興，給予全體國民勇氣與希望」。蒲島郁夫則期待地說「希望能給觀光及產業復興等有絕大的效果」。



開通後的新阿蘇大橋＝7日下午、於熊本縣南阿蘇村



恭賀新阿蘇大橋開通的熊本熊及當地人們＝７日下午、熊本縣南阿蘇村

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