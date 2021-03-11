日本厚生勞動省調查 感染變種病毒的已達345人

Newsfrom Japan

日本厚生勞動省在10日表示，從英國等國家變種的新型冠狀病毒確診者，在9日的時間點來到21個都府縣、共271人。該省先前在5日調查時就確認有20都府縣、共194人確診變種病毒，感染擴大持續顯著化。加上在機場檢疫的74人，合計感染變種病毒的來到345人。

有關變種病毒，過去都是由厚生勞動省委託國立感染症研究所，該所收集從各縣市來的樣本一一解析後再一起發布。在8日後，各自治體先是在PCR檢查階段出現可疑案例時先發表。隨後再透過厚生勞動省確認後，每週三統一案例後對外公布。

確診者跟5日的案例相比，大阪增加50人、京都增加10人等，都有上升趨勢。廣島也發現了新的7人。國內271人的新變種確診者，英國變種為260人、南非變種有8人，巴西變種為3人。

變種病毒的感染能力比過去的新型冠狀病毒還要強上許多，一旦發生大流行的話，對於病床的壓迫將會越來越嚴重。日本政府對策分科會會長尾身茂在10日於眾議院厚生勞動委員會上表示：「變種病毒一定會取代既有的病毒，將來成為主要流行的種類。政府應該早晚都要預防，並且思考相關對策」。國立感染症研究所也在該日表示：「如果新型變種病毒蔓延下去，不只要外出自我約束，可能還要採取更強力的對策應變」。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]