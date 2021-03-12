回不來的女兒「在海裡」 十年後仍持續等待的母親

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「我的女兒就在這片大海中」。在東日本大地震（三一一大地震）快要滿十年的2月。宮城縣女川町內，一位女性緩步拿著紅色與粉紅色交織的花束走向提防，對著即將開展的失蹤者搜索活動祈福。

住在石巻市內的成田博美（60），她的獨生女兒繪美＝當時（26）＝在地震發生當天，在工作的勤七十七銀行女川分店，她跟著其他同事12人們到銀行頂樓避難，卻仍不幸被海嘯捲走。當中1人在海上被救起、4人死亡、包括繪美在內的8人至今仍下落不明。

繪美是在石巻市內土生土長的孩子，當時她才新婚不過三個月，在老家的附近跟丈夫租了間公寓住。繪美對於家庭非常渴望，跟著很期待抱孫子的博美說「希望將來能生三個小孩」。

那天的早上依舊，繪美在出發去公司前還是照例晃到老家，吃了媽媽做的早飯跟拿了便當，在奶奶跟媽媽的目送下前往女川町的職場。這也是博美最後一次見到女兒繪美的身影。

「永遠都不會忘記。每當用冷水洗手時都會想到『繪美現在會不會覺得很冷』」而忍不住流淚。博美認為「不論什麼樣的形式，我都希望可以找到她，再抱一下她」、每當警察及海上保安廳出發前往搜索時她都依定會去送行。週末也會帶著繪美喜歡的手作便當前往女川灣。至今繪美的手機仍然沒有解約，媽媽博美每天都會傳訊息說「對不起呀。一定會再見面的」。

博美說，「小鎮也變得漂亮了，漂亮到一度懷疑真的有發生過地震嗎？這樣。結果在看到的同時就想到繪美已經不在了，瞬時間又苦酸了起來」。她說：「毎天都是這樣的心情、同樣的痛苦。但只能靠自己一人把她消化掉」，說話當下表示她的寂寞無助。

目前因地震失蹤的人仍有2525人。等待家人早日回來的身影，不論經過多少年都不會改變。



在海上保安廳出發前往失蹤者前，持著花束等待出發的成田博美（左）＝2月11日、宮城縣女川町



看著在過去家中女兒成田繪美＝當時（26）＝照片的母親博美（60）＝2月22日、宮城縣石巻市

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