暖春持續 東京、松江、長崎櫻花陸續開花破紀錄

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日本氣象廳在14日午後發表，位於東京都千代田區靖國神社內的染井吉野櫻標本木正式開花。自從1953年統計開始，東京則是跟去年相比創下最早紀錄。比往年都還要早了12天。預料未來的一週內會陸續開滿櫻花。

日本國內的松江市（島根）與長崎市（長崎）標本木也發布開花宣言。松江過去曾在2004年3月21日創下創早紀錄、長崎則在1990年3月15日時再度更新紀錄。今年春天時3月11日的廣島市、12日的福岡市都一起創下了最早開花紀錄。

櫻花的花芽會在夏天形成後休眠、在經過冬天的嚴寒下甦醒。根據日本氣象協會估計，今年冬天過的相對平穩順利，加上1月後半的暖天比較多，加速了櫻花養分吸收，預料今年各地都會比往年還要早開花。

東京首都圏則是在新型冠狀病毒對策中持續宣布緊急事態宣言、千代田區的「櫻花季」也停辦。上野公園也禁止鋪設坐墊等來防止賞花活動。



位於靖國神社的櫻花標本木（染井吉野）開花＝14日午後、於東京都千代田區



發表櫻花開花後，許多人前來靖國神社標本木前拍照＝14日午後、東京都千代田區

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