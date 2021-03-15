四方會談正式聲明 決議維護「印度太平洋」自由

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【華盛頓時事】根據美國華盛頓郵報（電子版）報導，在14日時刊載了日本首相菅義偉、美國總統拜登、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森等四人的共同聲明。這也是四方會談（簡稱QUAD）的框架下首次，在先前12日電視召開會議後，四國也決定攜手同心，實現「自由開放的亞洲太平洋」。

四國元首聲明中強調「為了促進印度太平洋全體區域的連結，邁入新時代。幫忙陷入苦境中的地區國家，我們才在此集結」。「印度太平洋，是基於國際法下容許航行自由及紛爭的和平解決等基礎下統治，所有國家的國家不會強制被作出政治上的選擇、而會做出切實地行動，我們會持續奮鬥」，雖然避免直接指明中國，但仍有牽制中國意味。

此外，有關氣候變遷如何解決、新型冠狀病毒的應對與印度疫苗增產等。以及強化東協國家（ASEAN）與太平洋島國、印度洋地區的夥伴關係等，四國都做出一系列新的方針。



（照片從左）印度莫迪首相、美國拜登總統、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（AFP時事）

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