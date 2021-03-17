日美「2+2」高峰會 指明中國威脅強化尖閣安保

Newsfrom Japan

日美兩國政府在16日於東京都內，舉辦外務・防衛大臣擔任閣員們的安全保障協議委員會（2+2）。在共同發布的聯合聲明中，直接明指中國的威脅。對於中國海警局在明確武器使用權限上實施海警法一事明確記載「深刻擔憂」。有關沖縄縣的尖閣群島（釣魚台）上，美國則持續承諾對日本的防衛義務，該群島在日美安全保障條約第五條內。

日美雙方並且一致確認在今年内再度舉辦2+2高峰會。

在協議後、4位閣僚聚集在一起並舉辦記者會。日本外相茂木敏充說明「中國在既有的國際秩序所做的不合適行動，我們認為在日美同盟與國際社會上會出現各種問題」。美國國務卿布林肯則強調，希望既有問題能夠和平解決的重要。並稱「中國在威壓性格出現時我們會將其扳回」。

有關尖閣群島（釣魚台）上，在2019年的「2+2」上所發表的文書中並沒有指名美國。這次的海警法所發生的改變上，也說到「招致最近的混亂」。並且說明到「該行為損失了日本的施政利益，這樣片面的行為我們給予反對」。

4位閣僚並且、又重新強調台灣海峽的和平與安定是相當重要的。中國政府強化統制中的香港、對於少數民族的持續鎮壓等維吾爾族人權狀況等也有討論，持續表達「深刻擔憂」。



日美安全保障協議委員會結束後，出席致意的（從左）美國國防部長奧斯丁、日本外相茂木敏充、美國國務卿布林肯、日本防衛大臣岸信夫＝16日下午、東京都港區飯倉公館（官方代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]