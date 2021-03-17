菅義偉首相 表達對日美同盟重視「歡迎」

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日本首相菅義偉在16日、在首相官邸接見了米國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁。首相表示「我們從心底歡迎拜登總統持續重視同盟國的關係與政策推進」。也提及4月初時將訪問美國進行首腦會談，稱「希望跟拜登總統間再度確認日美同盟的羈絆，進行有意義的會談」。

首相與兩位美國長官、也對於強化日美同盟的抑止能力與應付能力等出現一致看法。對於中國海警局在明定武器使用權限的「海警法」制定上，讓中國可能片面改變東海與南海等現狀上表示「深刻擔憂」。

首相並對於駐日美軍重申「確保美軍安定的駐留也要獲得當地人民的理解」。對於北韓的綁架日本人問題等也希望即刻獲得美國的幫忙，兩位長官也欣然應允。

布林肯對於美國的國務卿與國防部長在就任後就選擇日本作為首次訪問地強調「這是美日60年同盟強化的故事軌跡」。奧斯丁並說「我們會思考如何強化彼此間的同盟。藉由這樣的方式來實現『自由開放的印度太平洋』」。



在受到米國（從左）國防部長奧斯丁、國務卿布林肯的致意後，一起拍攝紀念合照的日本首相菅義偉（中央）等人＝16日下午、於首相官邸

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