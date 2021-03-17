LINE未能守護個人情報？ 中國相關企業可閱讀

Newsfrom Japan

根據調查，知名的對話軟體LINE的系統開發疑似外包給中國的相關企業，中國的開發工程師將可以透過系統閱讀日本使用者的個人情報。LINE公司表示，並沒有善盡對使用者的說明，並已向政府的個人情報保護委員會做出報告。

日本的個人情報保護法中，規定如果有必要跟外國轉移個人情報，都需要經過每個人的同意。LINE在使用合約中，雖然有講「會有將個人情報轉移至沒有個人保護法制的第三國」，但是卻沒有明定國名為何。

LINE的系統開發目前是委託中國上海的相關企業。從2018年夏天開始到今年2月下旬為止，該公司的4位工程師以開發為理由，將使用者的姓名及電話號碼、ID等個人情報呈現可以讀取的狀態。但是LINE也表示「沒有任何不適宜的網路接觸」。

此外，LINE的留言板也將不適宜的留言內容監視業務，將原來給日本企業委託的項目交給了在中國大連的企業。

在美國與中國的技術霸權之爭中，日本國内對於中國情報管理體制也加強警戒。LINE的國內利用人數目前已經達到8600萬人規模，許多各地自治體等也設置帳號加強情報傳播。母公司的Z Holding對於LINE情報保護等，將先設立包含外部專業人士在內的調查委員會，尋求進一步改善方針。



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