奧運開閉幕現侮辱發言 總監辭職奧運大臣道歉

Newsfrom Japan

東京奧運・帕運組織委員會會長橋本聖子在18日於東京都内召開記者會，表示負責大會開閉幕式上統籌演出的創意總監佐佐木宏先生（66）已經提出辭呈，將會接受。佐佐木先生被《週刊文春》報導，提出原先在開幕式上預定演出的女性藝人渡邊直美（33）在演出內容上有對其樣貌侮辱的發言，隨後佐佐木先生也承認該發言並鄭重致歉。

橋本會長表示「我看到小標題就已經很受到震撼。這個發言真的相當不適切，很抱歉」、「組織委員會將性別平等當作是我們的重要政策。居然還會發生這樣的問題真的是相當抱歉」。繼任者的問題將會早一步做好討論。

根據該報導及組織委員會在18日深夜緊急公佈的佐佐木先生謝罪文中，佐佐木是在奧運延期前的2020年3月5日，跟擔任開幕式的工作人員在LINE上表示了提案，該對話提案並且有侮辱渡邊直美的容貌等。工作人員表示「把女性用豬來比喻是不可允許的」，隨後佐佐木撤回了該提案。佐佐木表示「對渡邊女士深表歉意，不論用什麼方式道歉都無法挽回」，隨後並跟橋本會長明確表達了他的辭職意願。

佐佐木過去在2016年的里約奧運閉幕儀式上，想說讓當時的安倍晉三首相以遊戲角色「瑪利歐」的身份演出，去年7月時也在國立競技場等設計一連串由游泳女將池江璃花子（RENAISSAN）的勇氣發言。組織委員會在今年2月時，才因為前會長森喜朗的歧視女性發言，負起責任。



在接受到週刊報道後，召開記者會的東京奧運・帕運大會組織委橋本聖子會長＝18日下午、東京都中央區（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]