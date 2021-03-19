LINE隱私問題恐曝中國 首相承諾調查政府部門帳號

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日本參議院予算委員會在19日上午召開，包括菅義偉首相與相關閣僚等人出席參加審議。首相表示，雖然因為新型冠狀病毒而對首都圏4都縣發布的緊急事態宣言將在21日解除，但未來將「在綜合對策上切實反應，並做好防止疫情反彈的準備」，表示未來將全力阻止感染再度擴大。

立憲民主黨的黨代表蓮舫則質疑，東京都與埼玉縣的新確診者仍有持續增加傾向，詢問「解除真的沒有問題嗎？」。首相則強調「我覺得沒問題」。並舉出理由表示跟1月宣言發布時相比，確診者已經大幅減少，病床緊迫也出現大幅改善。

在針對自民黨的山田宏質詢，針對對話APP軟體LINE出現的資安問題不完備等問題時，首相也表示：「政府内）現在、我們正對於LINE的利用狀況進行確認中」，並表示會努力確保資安。

有關總務省接待問題，總務大臣武田良太也明確表示，跟NTT社長澤田純等人聚餐一事「就算沒吃飯，也是有喝酒等，已經算是等同聚餐」。國會審議中時，對總務省幹部疑似指示說「你就說沒有記憶」等則表示：「如果造成誤解等，我真的深表歉意」。



在參議院予算委員會上接受質詢的首相菅義偉＝19日上午、於國會

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