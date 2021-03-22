沙林毒氣事件26年 逝者家屬至今思念不變

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造成14人死亡、6000人以上受傷的奧姆真理教的地下鉄沙林事件、在20日時來到第26年。現場之一的東京地下鐵霞關站（東京都千代田區），家屬代表高橋Shizue（74）追掉當時的犧牲者。Shizue表示「跟26年前相同。我的悲傷並沒有隨著時間而減退」。

事件在1995年3月20日早上爆發。當時教團幹部們在通過該站等三路線車輛内將裝滿沙林毒氣的袋子用傘戳破後散步毒氣。當時在車站擔任站員的Shizue丈夫一正＝當時（50）＝與、代代木電車區站員的菱沼恒夫＝同（51）＝不幸去世。

在事件發生的接近早上8點、站員13人一同默禱，霞關站務管區長小川喜治則出席（57）獻花。Shizue在早上10點也現身獻花、「年紀大了、也漸漸沒有體力、但還是想來成為（一正）心中的支柱，前來跟他說一下話」と話した。

奧姆真理教一連串事件，前教主的松本智津夫前死刑犯＝執行時（63）＝等13人後來被判死刑確定，並在2018年7月執行死刑。



前來東京地下鐵千代田線霞關站事務室設置的獻花台致意的高橋Shizue女士＝20日上午、東京都千代田區（官方代表攝影）



在東京地下鐵日比谷線霞關站務室內默禱的站員們＝20日上午、東京都千代田區（官方代表攝影）

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