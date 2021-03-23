縮短時間營業違法 日本外食公司狀告東京都

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日本東證2部上市上櫃的餐廳連鎖公司「Global-Dining」（港區）在22日，在東京都地方法院對東京都提起損害賠償訴訟，認為當局在新型冠病毒對策下實施的特別措施法中，要求營業時間縮短一事是違法的。這也是縮短營業時間發布以來首次有公司提出正式的賠償請求。

根據訴狀，東京都在3月18日對於該公司下系列的26間店舖，命令晚上8點到隔天早上5點前暫停營業。該公司社長長谷川耕造一直透過網路主張，認為「晚上8點後暫停營業，無法維持雇用比例」，命令通知中「如果不配合緊急事態措施，會誘發其他飲食店舖繼續營業的可能」也被認為不合理。

該公司表示，這命令代表如果跟東京都的方針不同，就等於要被「公開審判」，但是這並不是正當理由，是違法的。特別措施法出現了過多的規制，命令違反的前提是先違反了基於法律平等所制定的憲法。該公司認為要先丟出問題討論，要求賠償金額是一間店舖一天一日圓、合計104日圓。

東京都綜合防災部表示「還沒有收到訴狀，暫時不表示意見」。



出席記者會的「Global-Dining」社長長谷川耕造（中央）等＝22日下午、東京都千代田區

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