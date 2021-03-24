支撐沖繩文化40年 中古書店長對品項的自信與信賴感

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蒐羅有關奄美・沖繩相關書籍多年、被稱作「沖繩本」聖地專門中古書店，在2021年迎來開店40週年。擁有壓倒品項，被譽為「支撐沖繩文化一部份」的沖繩縣宜野灣市「BOOKS JINON」。店長天久齊（61）說「只要沖繩郷土史研究還沒有結束的一天，就有中古書店的活躍空間」，宣示一生願意鞠躬盡瘁的念頭。

「JINON」是沖繩方言，即宜野灣的稱呼。天久店長在1981年，開店隔一年就進入該店打工。起初店內不只有沖繩書籍一個品項，不過隨著網路普及，市場開始遍及全國，最後變成專營高單價沖繩書籍的專門店。

店內書架上有著貴重的絕版書籍及行政資料，還有自費出版書等排列。「其實我沒有真正算過，大約有15萬到20冊吧」天久回答。當中有超過一半是沖繩書籍。「被問到有沒有這種書的時候。就會想回答當然有啊」因此他一心一意收集更多古書。

特別重視的服務中，有一項替顧客尋找古書的服務，店長會從全國書店找尋。沒有庫存的書被稱作「探求書」，店長因此從有名的販賣網站到同業間的書架都不會錯過。有的書花了5年時間才到手，當初的客人都忘記有這項委託，被告知的時候只能苦笑以對來取書。

一直以來樸實地做好工作，該店被譽為「沖繩相關研究者及文筆作家等沒有人沒利用過」累積好評。當今琉球史研究家第一人，曾任沖繩縣副知事的琉球大學名譽教授高良倉吉就說「不只是圖書館的閱覽，許多研究學者都希望將資料放在手邊」。對JINON，高良誇口說「貫徹專賣沖繩書的持續力真的太偉大了」，想把這間店介紹給國内外的研究學者們。

沖繩在近幾年，出現許多外縣市的移居人士開了中古書店，受到許多注目，不過專門書的中古書店還是很少。天久店長笑說「這邊10年以上都沒賣出去的書也不稀奇」，不過他也對這些新生中古書店表示「只要有為了僅僅一行的記述而來查資料的『鐵粉』研究者來，能支持著他們的那種喜悅是我們最該享受的」，對後進們的期待仍不遺餘力。



被沖繩中古書圍繞的中古書店「BOOKS JINON」店長天久齊，他稱店是「可買的圖書館、可買的資料館」＝2月19日、沖繩縣宜野灣市



「BOOKS JINON」排滿的沖繩古書，店長天久齊熟記每個書本位置，客人每次問他幾乎都能瞬間記得並找出＝2月19日、沖繩縣宜野灣市

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