慎防第四波疫情襲來 4月21日前持續縮短營業時間

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東京、埼玉、千葉、神奈川等4都縣知事在24日聯合召開電視會議，針對新型冠狀病毒對策近一步協議。會中決議飲食店面等目前實施中的營業時間縮短至晚上9點的要求，在4月21日前原則下繼續實施。呼應政策實施的店舖將同樣一天給予4萬日圓補助金。

首都圏4都縣一致表示，新確診者人數下降出現停止、東京也出現微幅增加傾向。4都縣知事認為，下個月21日前日將會是「疫情反彈防止期」，持續呼籲避免不必要不緊急的外出自我約束。

各知事在會議中持續強調，對店面營業時間縮短要求，感染防止對策呼籲等需要4都縣一起齊心踏步而行。埼玉縣知事大野元裕表示：「不要讓至今的成果化為烏有，現在是要再一次攜手同心一起努力的時刻」，千葉縣知事森田健作則說：「我們要傳達強烈抑制，不讓接下來的疫情反彈」。

至於下個月22日以後的實際對策為何，將視感染狀況後再實際做出調整。神奈川縣知事黒岩祐治則提案說「確診人數減少下，（４都縣一起聯合）將解除日期提前不也是不錯？」。東京都知事小池百合子在會議後、對記者團表示「感染對策徹底防止下才能讓疫情反彈防止期的縮短出現轉機」，持續要求國民大眾全力配合對策。



在首都圏4都縣知事電視會議上發言的東京都知事小池百合子（畫面右）＝24日午後、於都廳



接受記者團採訪的東京都知事小池百合子＝24日午後、於都廳

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