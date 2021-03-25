長榮海運貨船卡蘇伊士運河 船屬愛媛縣船公司

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【開羅、台北時事】埃及的蘇伊士運河在23日、發生一起愛媛縣船公司所屬的貨櫃船觸礁卡在運河內，讓其他船舶無法通行的事故。根據蘇伊士運河廳情報，當時天候惡劣、視線不佳與黃沙滿天強風下，造成船卡在運河上。

蘇伊士運河是連結亞洲與歐洲海上運輸的要衝。埃及當局在24日立刻啟動八艘托船，希望可以將船導正到原來航道上，不過要全面復原運輸需要花相當大時間，未來可能造成國際物流時程相當大的延後。

該觸礁的貨櫃船名為「Ever Given」，全長400公尺，寬59公尺，總噸數來到22萬噸。該船在2018年建造，屬於愛媛縣今治市的正榮汽船公司，由台灣的長榮海運負責運行。據稱搭載從中國前往荷蘭的貨物，以及從沙烏地阿拉伯等開採的原油。

目前上方船員沒有任何人受傷。也確認沒有漏油或是貨物損傷等任何狀況。

根據長榮海運情報，該船從紅海前往地中海經由蘇伊士運河北上。根據當地情報，船隻是載滿載的情況碰觸到護岸，讓航路開始變亂，目前仍有許多船隻呈現無法通行狀態。



24日、位於埃及蘇伊士運河上觸礁後讓整個航路大亂的大型貨櫃船（後方）（EPA時事）

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