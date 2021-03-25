北韓再度發射兩枚洲際彈道飛彈 日本嚴正抗議

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日本政府在25日上午證實，北韓又再度發射兩枚洲際彈道飛彈。根據防衛省情報，飛彈皆在日本的專屬經濟海域（EEZ）外的日本海落下。菅義偉首相對日本記者團強調「這是對我國地區和平與安全的威脅。我們抗議北韓違反聯合國的決議案，表示嚴正譴責」。日本透過北京的北韓大使館對北韓表示嚴正抗議。

此外，首相也表示「未來將會有更強化的監視行動」。預計在4月舉辦的日美元首高峰會也將論及北韓的問題，首相將與拜登總統一起合作商討應對之策。

受到北韓導彈發射，首相也指示相關省廳做出應對，包括(1)全力蒐集情報並分析後，跟國民迅速地提供正確情報(2)徹底確認航空飛機、船舶等安全(3)準備任何可能難測事態，做好萬全的態勢。隨後也召開國家安全保障會議（NSC），並要求相關閣僚儘快進行情報蒐集。

日本官房長官加藤勝信在記者會中表示，該兩枚彈道飛彈是由北韓東岸往東發射，兩枚飛行高度都不滿100公里，長度則是450公里左右，最後落在日本的經濟海域外頭。目前確認並沒有任何受害情況。

韓國政府也緊急召開NSC常任委員會，並表示「深切憂慮」。根據韓國軍合同參謀本部匯報，飛彈是由咸鏡南道咸州一帶發射升空。

美國印度太平洋軍也發表聲明，強調該些行為是對鄰近國家與國際社會浮現的威脅。強調「我們對日本與韓國的責任義務，是非常強烈的」。

這也是2020年3月29日北韓再度發射彈道飛彈。本月21日北韓也從西岸發射兩枚短距離巡航導彈。



對於北韓再度發射彈道飛彈表示譴責的菅義偉首相＝25日上午、於首相官邸

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