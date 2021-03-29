否定同性婚是違憲後：自民黨將自己提LGBT法案？

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為了促進國民大眾對少數性別（LGBT）的理解，未來自民黨可能由議員出面制定新的LGBT法案。該法案將由「性向・性自我認識特命委員會」委員長、前防衛大臣稻田朋美為中心，希望在這一期國會可以完成立法。黨內的保守派系為主人士雖然還是對此表示希望能更慎重，不過據表示相關立案的自民黨相關人士已經明言「在東京奧運、帕運之前希望可以提出該法案」。

就在札幌地檢署做出判決的17日，稻田朋美就已經在推特上表示「如果可以增進LGBT相關人士的理解、對於同性婚姻與夥伴關係的議論就能更進一步」，認為立法上的意義有其必要。

該特命委員會先前在2016年時、就已經就LGBT的理解增進法案做出一系列統整。基本理念即為「不單是性向・性統一、更要實現全國民在人格與個性上都能夠彼此尊重的共生社會」。對政府做出了基本計畫，包含定期在政策上的檢證及相關省廳設置聯絡會議等。

只是，當時因為黨內提出該慎重討論的觀點，該案最後沒有交付國會成案，這些議論最後就被暫時封存。特命委員會的相關人士表示「當時與現在的氛圍已經明顯不同了。這次國會應該有望可以提出來不是嗎？」。包括男女共同一起打造奧運等，該法案希望可以讓國內外展現，尋求認可。

對於LGBT法案、自民黨政調會長下村博文表示「有必要促進社会全體理解，希望就打造多様性地寛容社會架構下好好討論」。共同執政的公明黨也就同性婚相關理解打造共同工作團隊。

只是、自民黨內還是以保持傳統家族觀的保守派為中心，目前應該還是慎重討論派居多，特命委員會的相關人士不安地表示「反對派會到什麼樣程度地反對其實還是難以預料」。



札幌地檢署日前判決不認同同性婚姻成立是「違憲」，支持者對此感到歡欣鼓舞＝17日、札幌市中央區

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