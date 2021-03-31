想定台海可能發生衝突 日本將以安保態勢支援美軍

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美國政府有鑑於中國侵略台灣的可能性愈來愈高下，先前在日美安全保障協議委員會（2+2）上，日美兩國政府就已經表示共同認識到「台灣海峽的和平與安定的重要性」。不單是朝鮮半島，一旦台灣情勢進入緊迫場合，駐日美軍也介入的話，日本也將以安全保障關聯法等為基礎，制定在美軍後方做支援的假定劇本。

防衛省將在支援上，同時思索自衛隊該以什麼樣的方式活動。

最近針對「台灣有事」的可能性，美國印太艦隊高官就明言「中國在6年内就會對台灣實行武力進攻」「情勢比現在還要大幅逼迫」等發言。強調包括日本在內的同盟國應該攜手一起抑制中國的重要性。

能夠牽制美軍對中國的最前線的、就是橫須賀基地（神奈川縣）為據點的美國海軍第7艦隊。根據該艦隊情報，去年派遣在西太平洋上活動的美艦就通過台灣海峽次數多達13次。是在2016年以來的最多紀錄，今年也已經通過3次。

一旦在台灣有事下美國介入的話，約5萬人駐守的駐日美軍基地將成為出擊的據點。因為台灣有事有適用安保法的可能，適用可以補給美軍的「重要影響事態」。對日本的和平與安全產生重要影響的情形，或是對日本的海上交通路等發生軍事對立緊張等都是被設想的狀態。

位於日本最西端的沖縄縣・與那國島到台灣、僅僅約110公里。連結台灣與菲律賓間重要的巴士海峽，對於大部分仰賴資源輸入的日本來說是管控生死的重要海上交通供應路。

政府相關人士表示「台灣海峽發生緊迫的場合時，日本該如何想定美軍的行動策略，並且做出如何的支援等判斷將非常重要」。

根據防衛省相關人士透露，如果在海上交通供應路上的防衛警戒的美國艦船遭到攻擊的話，對於日本關鍵的安保法將會產生威脅，並將不排除認定為「生存危機事態」。該事態也是日本集團自衛権下、自衛隊可以使用武力的三個條件之一。如果在安全保障面上美中的對立愈深的話，未來自衛隊在被捲入戰火的可能性將會愈來愈高。

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