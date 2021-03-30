外交文件曝光 韓國總統90年訪日曾要求「天皇道歉」

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【首爾時事】韓國外交部在29日公開1990年時期的外交公文，內容顯示在1990年5月24日至5月26日，韓國總統盧泰愚當時在訪問日本前，訂出對日交涉方針，希望強烈要求當時的天皇陛下（現在的上皇）就過去的歷史要有具體而強烈的道歉。

當年在1984年全斗煥總統（當時）在訪日時，昭和天皇就曾經表示「本世紀的一段時期，両國之間存在著不幸的過去一事，真的深表遺憾，這樣的歷史不應該再度重複」。90年4月的外交文書中則指出「道歉的對象與内容都不明確，韓國國民間存在著不滿。如果還是出現同樣等級的道歉的話，並非韓國國民所期待的答案」、並強調「這次除了要明確說出『不幸的過去』等内容外，還要讓他們言明反省的意思」。

並且，韓國也提及「日本政府有在考慮明仁天皇（現上皇）的首個海外訪問國為韓國」，「如果道歉的內容讓我國滿意的話、總統在訪日中時可以跟日本通報將要邀請天皇訪問韓國」等方針當時都在其中。

天皇陛下在5月24日的宮中晚餐會則說「我國在過去所遭受到的不幸的時期，讓貴國的人民都飽受痛苦，我真的感到很痛惜」。隨後日本政府在同月28日、確認盧總統在訪日期間對天皇陛下提出正式訪韓邀請。

在6月初作成的外交文書中，韓國對於陛下的致詞表示「直率地作出反省與道歉，對韓日間的不幸過去做出整理、對過去起因的懸案們做出負責態度」。



天皇、皇后兩陛下（現上皇夫妻）歡迎來訪的韓國盧泰愚總統夫妻（前左）＝1990年5月、東京・元赤坂迎賓館

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