送別會23人部下狂歡到深夜 日本厚生勞動大臣謝罪

Newsfrom Japan

日本厚生勞動大臣田村憲久30日在閣議後記者會上，對於新型冠狀病毒下的緊急事態宣言在解除3天後，就有23位職員宴會聚餐狂歡到深夜一事表示謝罪：「國民大眾在生活制約的約束中，對國民的信用做出背叛行為，真的非常抱歉」。最近會對相關人士做出處分。

根據厚勞省調查，擔當介護保險制度老健局的老人保健課職員在24日、於東京都内的居酒屋舉辦送別會。參加者依序前來，包括課長在內含總共有23人出席。東京都雖然在緊急事態宣言解除後依舊對飲食店要求營業時間縮短到晚上9點、不過該批人士還是跟店預約到晚上11點，大約從晚上7點15分左右吃到晚上11時50分左右。

田村憲久表示「23人是非常多的人數，已經超乎常識了」。在記者會後也在參議院召開的厚勞委員會中再度謝罪。自民黨委員長小川克巳表示「這樣超乎意料地輕率行動真的是不可理喻。要督促厚勞省猛烈反省」。

政府在高感染率的危險場面中，就有列舉「伴隨飲酒的懇親會」及「大人數、長時間的飲食」等例子，在聚餐等要求4人以下，避免歡迎會送別會等情況。



對於厚生勞働省職員23人在銀座居酒屋聚餐直到深夜一事，厚生勞働大臣田村憲久當面致歉＝30日上午、國會内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]