不信任WHO武漢調查報告 日美等14國聲明「懷疑」

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【華盛頓時事】日本及美國等14國在30日、對於世界衛生組織（WHO）在中國武漢進行的新型冠狀病毒起源調查的相關報告發表共同聲明、表示「我們有共同的擔憂」。並批判「（調查）實施大幅落後、數據及檢體的相關證據上相當缺乏」。

聲明中指出「有關新型冠狀病毒世界大流行的起源，各國為確保其透明性及獨立性，支持不受到干涉及不當壓力的分析及評價」。另一方面，也指責WHO的調查欠缺透明性「應該對未知的病原体體流行等加強防備、未了將來的大流行做好預防」，主張應該有獨立的國際調查團隊進行追加調查。

美國白宮發言人薩琪在記者會中表示「中國沒有提供基礎的數據，也沒有透明性。甚至連幫忙都不算」。並稱「有關病毒的起源，我們跟6到9個月前理解及知識一樣，毫無進展」。

參與該共同聲明的、除了日美之外、還有澳洲、加拿大、捷克、丹麥、艾沙尼亞、以色列、拉脫維亞、立陶宛、挪威、韓國、斯洛維尼亞、英國等12個國家。



3月30日、在白宮的記者會上接受提問的發言人薩琪（EPA時事）

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