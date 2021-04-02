日本連三天再破2000人確診 東京大阪持續惡化

Newsfrom Japan

日本國内在4月1日，再度確認2606人新確診新型冠狀病毒。這也是台灣連續三天新確診者超過2000人。在宣布適用「蔓延防止等重點措施」後的大阪府，也出現在2月底緊急事態宣言解除後最多的616人。兵庫（199人）、宮城（133人）兩縣也連續三天出現超過100人。

大阪上次超過600人感染已經是在1月16日（629人），這也是大阪第四高的確診數字。東京都的新確診者也出現475人，是在3月21日解除緊急事態宣言後最多，大阪則是連續三天數字都超過東京。

東京都確診數字也是自2月10日（491人）後達到最高峰，最近一週的平均數字為372.3人，比上一週（319.9人）增加16.4%。新確診者中，20-29歲最多，為114人、30-39歲為93人、50-59歲為64人、40-49歲為55人。65歲以上為87人。依照東京都標準的重症病患比前一天減少一人，為44人。

當天全國的死亡者確認有18人。重症病患比前一天減少2人，為380人。



許多人為了賞櫻而造訪上野恩賜公園＝3月27日、東京都台東區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]