池江璃花子 跨越白血病困難成為東京奧運國手

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決定日本游泳東京奧運國手，等同東京五輪國手選拔賽的日本選手大賽在4日於東京奧林匹克水上運動中心舉辦，女子100公尺蝶式決賽中，在從白血病復歸比賽的池江璃花子選手（RENAISSANCE）以57秒77相隔3年再度獲得第一。在400公尺的接力也突破初賽東京奧運的標準紀錄，繼2016年里約奧運後連續兩屆出賽奧運大會。

池江選手在出賽里約奧運時僅16歲。之後也一直持續活躍，但在19年2月時被診斷罹患白血病。在經過10個多月的治療闘病生活後在同年底12月出院。在2020年8月相隔1年7個月多月後再度出賽，本次日本選手大賽是第6個大賽。

在比完賽後，池江選手帶著眼淚表示「真的沒有想到100公尺決賽可以獲得優勝。在看到名次決定時真的相當高興，真的高興地說不出話。現在真的非常幸福。」。在回歸比賽時當初最大的目標是參加2024年巴黎奧運，如今已經比想象中還要提早回到最高水準了。



在女子100公尺蝶式中拿下優勝後，相當感動的池江璃花子選手＝4日、於東京奧林匹克水上運動中心

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