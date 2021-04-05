希望傳達現場慘狀 在日緬甸人訴求的緬甸政變事實

Newsfrom Japan

緬甸國軍引發的政變至今已經過了2個月。因為抵抗持續犧牲的市民持續增加中，國際社會的關心持續高漲中，日本國内的在日緬甸人也持續在日本舉辦抗議集會遊行。

「希望日本的大家能夠知道緬甸所發生的所有事情」。位於兵庫縣神戸市的會館內在4月3日、舉辦一場專為日本人說明的緬甸政變抗議活動，會中有包含在日本留學及工作的緬甸人，詳細說明了政變的經過及市民如何遭到殺害，電話是怎樣遭到當局封鎖等。緬甸治安部隊對抗議人士們不分別地開槍，甚至對救助受傷的急救員們的暴行等影像，在場聚集的60多人表情凝重地看著影片。

十多年前來日本，從事貿易關係的女性（39）表示「我很擔心住在緬甸的家人們。如果我回國的話可能也會遭到逮捕，當地的市民每天都受到槍擊而死。我現在只能去想這些犧牲者是用什麼心情上街的」。

位於東京都千代田區的外務省前也在4月1日時，由在日緬甸人及支援人士等聚集約200人一起抗議。希望日本政府對緬甸國軍的開發援助（DOA），已經成為國軍的資金來源等舉起海報，上面寫著「不要讓日本的錢拿來殺人」，要求停止援助。

2008年來日本中華料理店工作的緬甸人Ta Vien Rai（42）則說「殺了什麼罪都沒有的孩子們，這樣破壞街道風景真的讓人相當心痛」。

在緬甸經營公司的日本人組織，則在募集窮困家庭的食物及醫療支援的資金，約在三週左右募集了超過目標金額五倍的1500萬日圓。該活動在社交網站（SNS）受到廣泛的支持，該組織代表田村啓表示「希望對那些想幫助的人來說能夠成為一個很好的管道」。



在外務省前要求日本政府斬斷對緬甸國軍經濟援助的在日緬甸人＝1日下午、於東京都千代田區



在緬甸經過政變2個月後，在抗議活動上訴說緬甸現狀的在日緬甸人＝3日晚上、於神戸市中央區



在外務省前舉起象徵民主化3根手指的在日緬甸人＝1日下午、於東京都千代田區

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