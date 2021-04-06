「阿信」「冷暖人間」劇本作家橋田壽賀子過世 享壽95歲

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匯集國民人氣的經典電視劇「阿信」及「冷暖人間」等劇本作家橋田壽賀子（Hashida・Sugako、本名岩崎壽賀子＝Iwasaki・Sugako）在4月4日上午9時13分、因為急性淋巴瘤、在静岡縣熱海市的自家過世，享壽95歲。生於京城（現首爾市）、成長於堺市。依照本人遺志不舉行葬禮，也不舉行告別式公祭。

畢業於日本女子大學。1949年進入松竹公司上班後，隸屬於劇本部。59年正式獨立。之後於NHK大河劇「女太閤記」（81年）及「命」（86年）、「春日局」（89年）、NHK小說連續劇「阿信」（83～84年）、TBS電視劇「冷暖人間」（90年～）等、刻劃出女性視角的話題大作等皆依序誕生。

特別是、刻畫山形縣貧苦農家出生長大生涯女性的經典「阿信」更創下平均收視率52.6％、最高來到62.9％（Video Research調查、關東地區）的紀錄。隨後更掀起「阿信」熱潮，許多外國也爭相放送。

橋田描繪人類情感並濃縮於一身的家庭電視劇從不間斷，她因此在1988年獲頒日本紫綬褒章。2015年以電視劇作家身份首次被選為日本文化功勞者，去年也被頒發文化勳章。



橋田壽賀子女士

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