對抗肺炎疫情下大虧損 日航與全日空加強職員派遣

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受到新型冠狀病毒感染擴大影響下旅客銳減陷入苦戰的各大航空，目前往外部企業派遣的情形持續增加中。日本航空從4月開始，將平均１天1000人左右的派遣人力調增到約1400人。ANA集團則是從去年10月以後，當初有400人左右派遣，目前累計派遣約為750人左右。業績在持續惡化中，合作企業對象負擔相關的薪資部分，讓人事成本可以獲得削減控制。

日航則是與鹿兒島縣及Nojima等，約120社・團體等派遣客機服務員服務。他們擁有良好待客態度，不論是飯店旅遊及電話中心等民間企業等都相當合適。期間從最短1日到最長2年，進入新年度後未來將被派遣到各自治體去。

ANA則是往兵庫縣姫路市及沖繩縣浦添市、超市的成城石井等約200間公司・團體派遣員工。期間為半年至2年左右。一時派遣則要視旅客需求的回復來做職員調度、在未來回歸職場後先前的派遣經驗預計也可以活用在未來的航空業務上。

受到疫情影響許多業界也都是陷入苦境，目前都漸漸安排職員們暫時派遣到其他公司。旅行大企業HIS則是安排1000人左右的派遣職員。JTB則是對大阪環球影城（USJ，大阪市）派遣約20人受訓練。

厚生勞動省對於派遣者的雇用母企業與接受派遣的公司提供支援，一天會給予最高上限1萬2000日圓的人事費用，最大9成支付額度的補助金制度。



被派遣到電話中心工作的日本航空客艙服務員＝2020年12月、東京都豐島區

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