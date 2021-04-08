關西變種病毒疫情擴散 大阪府取消公路上聖火傳遞

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大阪府知事吉村洋文在7日的記者會上表示：「預計在府內全地區公路上行走的（東京奧運）聖火傳遞將中止」。次外，對於代替方案則表示「將（該府吹田市內）萬博記念公園完全關門、並在那邊完成聖火傳遞等，將做進一步檢討」。在新型冠狀病毒感染擴大下官方將做出措施應對。

大阪府内的聖火傳遞原先預計在13、14日舉辦。大會組織委員會基於大阪府當局的要求，預計兩日都在公路上實施，萬博記念公園則不讓一般觀眾進入，希望參加的跑者，當局會儘量整備出可以行走的環境。

對於活動中止，吉村給出理由，說明「根據聖火傳遞的基準，不需要不緊急的外出自我約束場合下，中止公路上的聖火傳遞也是選項」。在4月7日的新型冠狀病毒會議上，大阪府再度對全區域內的民眾呼籲外出自我約束下「做出判斷將其中止」。

吉村對於在大都市內的聖火傳遞一事表示「只要是有『看一下就好』這樣的想法（許多人也這樣想然後聚集）就會造成密切接觸」。他並強調「萬博記念公園的話、就可以做到完全關閉出入口來舉辦」有其優點，另外跑者的家族及相關人士等將可被認可限定參加。



原先因聖火傳遞而設置的暫時禁止通行看板。左邊為大阪市公所＝7日下午、大阪市北區

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