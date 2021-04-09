大阪905人確診再破紀錄 日本連兩天破3000確診

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大阪府在8日、再度發表905人確診新型冠狀病毒。單日確診人數超越7日（878人），再度更新最多紀錄，並連續10天超越東京都。重症病患比前一天增加9人，來到167人，重症病床的使用率上升到74％。

日本全國的新確診者來到3447人，連續2天超過3000人。死者為25人、重症病患為464人。兵庫縣則是暨最高紀錄的7日後持續超過300人、來到311人。

其他包括福島縣為60人、奈良縣為88人，都是過去最高紀錄。沖繩縣為140人，連續2天超過100人。

東京都内則是545人新確診，連續2天超越500人。雖然比前一天減少10人，但是跟上一週週四的4月1日相比仍然增加70人。

東京都内最近一週內的平均感染為427.0人，較前一週（372.3人）增加14.7％。8日的新確診者依照年代區別，20-29歲為173人最多，30-39歲為103人，40-49歲86人，50-59歲66人，65歲以上為60人。依照東京都標準的重症病患跟前一天相同，為41人。



東京都廳第一本廳舎（左）與第二本廳舎＝東京都新宿區

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