福島第一核電廠將排核電廢水 漁業界強力反對

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日本政府在9日，確認有關東京電力福島第一核電廠內含放射性物質「氚」的廢水將排放到海洋，並預計在13日召開相關閣僚會議後做出正式決定。漁業界人士先前強烈擔憂排放廢水會對周邊海域的海產物造成極大受災影響甚鉅，表達強烈擔憂，政府表示，將會確保安全層面無虞上告知後並全力採取相關對策防範。

政府表示，處理過的汙水已經是對人體幾乎沒有影響的等級，而且會慢慢少量放出。但是，由於擔憂對福島的評價會有強烈影響，漁業界相關人士已經表達「絕對反對」的姿態。

第一核電廠目前是將原子爐內的冷却水及地下水排放到固定建築內，每天都有製造內含放射性物質的水。政府及東電雖然強調使用特殊機器將放射性物質去除後排向海洋，目前氚元素因為技術緣故依舊無法排放掉。

為了要排放到海洋，政府努力取得漁業相關人士理解，評價受到傷害的對策及漁業收入減少等相關補償方案都有在考量之內。日本經濟產業大臣梶山弘志在9日上午的記者會中表示「聲譽受損一定會發生。我們只有用萬全對策應付」。

核能汙水處理一事，日本首相菅義偉先前也與全國漁業協同組合聯合會會長岸宏在7日舉行會談。首相表示，處理後的汙水保管在儲藏槽內，經年累月下來對福島第一核電廠的廢爐作業會有重大影響，說明同時也表示排放到海洋中「現實上」已經無法避免，也是經過跟專家討論之後的決定。隨後面對記者團，菅義偉也表示最終處理方式為何「近日就會做出判斷」。



廢爐作業持續進展中的東京電力福島第一核電廠。前方是處理後保管汙水的儲藏槽＝2月14日，福島縣

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