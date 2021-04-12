日本男子首位！ 松山英樹美國名人賽封王

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【奧古斯塔（美國喬治亞州）時事】男子高爾夫大會美國名人賽在11日、於美國喬治亞州奧古斯塔的奧古斯塔高爾夫球俱樂部（總桿數72）迎來最終戰，先前以單獨首位之姿出戰決賽的松山英樹以4博蒂、5柏忌的總桿數73桿坐收，以總桿低於標準桿10桿的278桿成績拿下冠軍，這也是日本人首次。

優勝獎金為207萬美金（約2億2700萬日圓）。松山也獲得名人賽終生出賽資格權。

松山在第3輪結束時以低於標準桿11桿跟第2位的4名選手維持4桿差。最後一天前半戰剛開始第8球開始連續拿下博蒂，連續追加2桿。但在後半段開始以1博蒂、4柏忌等開始有些落後，但仍跟第2名的札拉托瑞斯（美國）差距僅1桿下獲勝。

第3名則是低於標準桿7桿的史畢斯（Jordan Spieth）和蕭飛爾（Xander Schauffele）（皆為美國），以總桿281桿的成績並列第3。

奧古斯塔高爾夫球俱樂部先前在4月3日時舉辦的第2屆奧古斯塔國家女子業餘選手大會決賽，由17歲的梶谷翼（兵庫縣・滝川二高）拿下首次優勝。今年日本的高球男女都一起在奧古斯塔的大會獲得殊榮。



在男子高爾夫美國名人賽首次拿下冠軍的松山英樹＝11日、美國喬治亞州奧古斯塔（路透時事）



在最後一輪拿下博蒂的松山英樹＝11日、美國喬治亞州奧古斯塔（EPA時事）



在最後一輪打出好開球的松山英樹＝11日、美國喬治亞州奧古斯塔（AFP時事）

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