菅義偉承諾疫苗「數量很穩定」 排核汙廢水將會溝通

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菅義偉首相は12日上午的眾議院決算行政監視委員會上，對於高齢人士的新型冠狀病毒疫苗施打在同一天開始一事，面對立憲民主黨的尾辻Kana子指出「希望在6月底前至少可以確保1億份量的疫苗。讓醫療從業人員跟高齢人士都至少有2次施打的足夠量」，強調對於疫苗數量已經有了相當大的準備。「我們會做好早日讓疫情可以結束的有效對策」，讓疫苗能早期布局。

而針對東京電力福島第一核電廠的含有放射性物質處理廢水一事，首相在面對共產黨的高橋千鶴子質詢時表示，「我們現在，都在跟相關省廳就可能的聲譽受損一事進一步檢討中。。

日本政府目前已經既定將處理廢水排入海洋中。首相表示「在實際的處分開始前我們已經努力2年多。我們確認安全性上沒有問題，會努力尋求其他居民的諒解。」。

首相也就，目前由緬甸國軍掌權下對市民鎮壓愈發激化的緬甸局勢，立憲民主黨山内康一質詢中表示「我們一定要確保該國自由、人權、法律支配下是安全的」，在16日前往華盛頓召開日美元首高峰會上，將會跟美方商討此事。

在訪美中，國内的新型冠狀病毒問題應該如何解決一事，在面對尾辻Kana子質詢時表示「將會由官房長官加藤勝信代為應對。也會隨時電話聯繫，在危機管理上絕對沒有問題」



在眾議院院決算行政監視委員会で挙手する菅義偉首相＝12日上午、於國會内

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