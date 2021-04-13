新疆棉爭議 日本服裝品牌對應維吾爾族議題費苦心

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中國新疆維吾爾自治區人權問題中，近來也讓日本國内的服裝企業等在應對上煞費苦心。在國際社會持續表達高度關注的同時，旗下掌控「優衣褲」（Uniqlo）等成衣產業的迅銷公司，也在9日被法國NGO團體等告發，涉嫌受到維吾爾強期強制勞動下的恩惠。新疆棉花爭議下，包括「無印良品」以及運動品牌亞瑟士等都被迫做出是否該表態的困難局面。

中國目前，對於就不使用新疆綿花的瑞典企業H&M等採取「抵制購買」活動。另一方面，日本國內及歐美國家等企業也因為人權意識過低等受到不小批評，各家企業面臨「夾心餅乾」般的窘境。

迅銷公司會長兼社長柳井正在8日的年度決算記者會上，針對是否採用新疆綿花製作旗下商品等，始終沒有明言。柳井表示「我們會監督所有工廠，一但發生問題的話會立刻停止棉花採購」。只是他也說「在這之上的人權問題會讓人覺得有政治問題化傾向，我不便評論」，在網路上也造成許多討論。有關法國NGO告發一事，迅銷公司在接受採訪時僅回答「尚未掌握告發內容詳細狀態，我們不變評論」。

良品計畫公司則說明，沒有直接委託該自治區內任何一間縫紉工廠生產衣物，並會對該公司供應鏈上有無直接或間接相關聯的企業再作調查。該公司對媒體表示「目前尚未發現到重大的問題點」，會再持續要求下游廠商注意邊情況邊慎重採購。12日的時間點，該公司的「新疆綿」系列商品從官方網站正式消失。

亞瑟士則表示「會在考量人權與環境下強化對目前可以採購的供應商作指導」。但是否真正使用新疆綿花，該公司則是沒有明說。

對於原產材料的產地把握上，也有服裝大廠坦言「我們可以盡量去避免購買到不該買的、（零採購）但要做到完全沒有是無法確認的」。



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