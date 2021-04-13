日本政府拍板 核能處理污水將排海洋

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日本政府在13日上午、就東京電力福島第一核電廠排出含有放射性物質「氚」在內的處理污水一事如何應對等召開相關閣僚會議後，正式決定將污水排放到海洋中。第一核電廠的廢爐作業優先下，排放廢水勢必會造成漁業水產相關業者強烈反對，認為會對鄰近名聲造成重大影響。排放處理污水不只是日本國內，預計也會招來中國與韓國等周邊國家的反對。

菅義偉首相表示「我們調高了基準確保其安全性，徹底執行政府所列舉的名譽受損對策下實施」。

該項排放是在設備工程等2年左右的準備期間後，才正式開始放出廢水。日本政府雖然列舉，包含販賣通路擴大支援等防止其名譽受損對策來作防備，當地的漁業業者認為，在東日本大地震（三一一大地震）影響下每天都很辛苦地做漁業復興，這樣的行為對他們來說傷害甚鉅。此外，如果因為排放廢水的緣故，讓鄰近的農林水產物的出貨也受到影響下，對於受災區的復興更是雪上加霜。



在廢爐・汚水・處理廢水對策相關閣僚等會議上發言的菅義偉首相＝13日上午、於首相官邸



在廢爐・汚水・處理廢水對策相關閣僚等會議上發言的菅義偉首相（左邊第2人）。右邊為東京電力股份有限公司（HD）社長小早川智明＝13日上午、於首相官邸

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