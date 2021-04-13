十年努力化為烏有 福島魚夫對核汙水上與亡弟的約定

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「還要在持續痛苦下去嗎」。福島縣新地町當地漁夫小野春雄（69），對於東京電力福島第一核電廠所排放出含有輻射性物質「氚」在內的核處理汙水一事作出表示心情相當複雜。一直以來克盡職守的他，面對當地名譽受損一事站在第一線奮鬥，但如今他坦言「十年努力化為烏有，現今為止的努力都白費了」。

首次出海時小野春雄才不過15歲。東日本大地震（三一一大地震）發生前，固定維持一週6天出海捕魚，鰈魚及魩仔魚、鱸魚等，一年四季都可以捕獲各類魚種，小野春雄自信地說「味道是日本全國第一。魚類寶庫」。

支撐生活的大海，在地震中轉眼間成了殺人奪命的工具。大海嘯發生後，趕去海邊拯救船隻跟守護流失漁具的小野，聽到弟弟工作的船隻發生引擎故障。「我不行了」在留下最後一句無線電通信聲後，弟弟就沒有聯絡，最後確認弟弟在海嘯中過世。

小野在海嘯發生3個月後才再度出海。2012年6月開始，他決定每週固定幾日採取何種捕魚法，從捕獲的魚中開始定期測量輻射線含量。隨著日子漸久，漁獲量限制也開始放寬，不過漁獲價格跟地震前相比整整滑落2～3成。

小野在今年3月、希望跟大家說明福島縣魚類的安全性，決定擔任東京奧運聖火跑者。4月開始福島當地的漁獲限制可以有望真正全面恢復，「十年間的忍耐終於可以真正被認可」時，卻接到政府決定排出核汙水的決定。

「不是說不能把它排放掉或處理掉。至少要有個彼此可以接受的共識吧」。對於當地觀感不佳等補償方案也都沒有具體回應，政府就先決定排放核汙水，讓當地很多人深感不信任。「我是從海嘯下存活的人，自己一定要持續守護著福島美麗的海洋」小野這樣與過世的弟弟相約。



修補魩仔魚漁網的小野春雄＝10日、於福島縣新地町

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