大阪確診首次破千 兵庫飆新高 關西醫療態勢緊迫

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大阪府知事吉村洋文知事在13日表示、新型冠狀病毒新確診者超過1000人，最後確認為1099人。這也是大阪單日新確診者超過1000人，更新過去最多紀錄，在4月10日的918人。

兵庫縣也創下過去最多紀錄的391人確診。東京都則是相隔3天再度超過500人，有510人陽性確診。

大阪府目前保有的重症病床共224床的使用率中，在12日時間點為90％。重症病患中15人已經被調送到輕症・中等症狀患者為主的醫院接受治療，接受病患的醫療機關中，也有一部分醫院被限制一般醫療。

吉村知事表示「病床的運用狀況相當嚴峻。英國型變種病毒的增加速度相當快速，沒有基礎症狀的年輕病患也可能病情惡化」，呼籲不必要不緊急的外出全都盡量避免。

大阪府豐中市教育委員會在13日表示、市立新田小學教職員60人中有16人確診。當中的2人正在入院中。目前沒有確認有兒童有身體不適的狀況。該校在12～25日將停課。

東京都新確診者中，依照年代區分、依序是20-29歲（156人）、40-49歲（100人）、30-39歲（87人）、65歲以上的為47人。最近一週的平均數字為492.0人，較上一週（396.9人）增加24.0%。在13日時間點上按照東京都基準的重症病患有41人。



在「醫療危及事態宣言」發出後迎接首個週末的大阪・道頓堀，許多人戴著口罩出遊＝10日、大阪市中央區

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