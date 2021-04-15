大阪府確診增長快速 推廣線上授課與暫停社團活動

Newsfrom Japan

大阪府在14日，因應新型冠狀病毒確診者急增下，決定要求府内的國高中、小學與大學等各級學校社團活動原則上要求暫停，也要求活用線上授課。期間是從15日開始到5月5日為止。變種病毒感染擴大及年輕族群的感染開始變多下，當局強化學校方面的防治對策。

大阪府内，特別是籃球或是排球等室内競技為主的群聚感染不斷發生。14日晚上召開的對策本部會議中，吉村洋文知事表示現在的危機：「特別是年輕族群的確診不斷上升。我想也是很大程度上受到變種病毒感染吧」。

會議中，當局持續要求大阪府民避免不必要不僅及的外出自我約束，蔓延防止期間的夜間，大阪府職員等也會對繁華街區的行人們持續做出呼籲，要求早點回家。

在會議後，吉村洋文對記者團表示：「防止疫情蔓延等重點措施」等效果要是在19日以後還是沒有明顯改善的話「那我們就應該呼籲進入緊急事態宣言，也一定要要求店家停業等等等，加強更有力的措施」。緊急事態宣言發布下，除了飲食店外，對主題樂園及百貨公司等大規模商業設施等也會要求其暫停營業。



在結束大阪府內召開的新型冠狀病毒對策本部會議後，接受記者採訪的吉村洋文知事＝14下午、大阪市中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]