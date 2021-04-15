東京奧運日本力拼34金？ 美國公司做此分析

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美國數據統計大企業Gracenote在14日，於東京奧運100天前公布了各國各地區的獎牌預測數量。當中主辦國的日本為金牌34面、銀牌16面、銅牌9面合計59面。金牌預測是繼美國43面、中國38面後第3多。過去日本奧運紀錄最多金牌是1964年東京奧運與2004雅典奧運的16面。

金牌預測依照競技類區別，日本奪牌呼聲最高的是柔道。包括阿部一二三（普客二四）、詩（日體大）兄妹等12人與其他混合團體都被認為是金牌候補。棒球、壘球等也被預測為世界一と予想。羽球則是桃田賢斗（NTT東日本）與奥原希望（太陽控股）等男單或是女雙等被認為很有希望的金牌候補。游泳的瀬戸大也（TEAM DAIYA）更被認為有機會奪下三面金牌、池江璃花子（RENAISSANCE）被認為可以奪下女子400公尺的金牌。網球的大坂直美（日清食品）還有其他男子田徑、男子空手道及女子彈簧床、女子滑冰等也被認為是日本金牌濃厚的項目。

被認可可以以個人資格參加的俄羅斯選手，則被認為有23面金牌。受到新型冠狀病毒的影響，各國參加狀況還是不明朗，因此金牌預測只有到全世界前30名。

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