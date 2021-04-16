帶著半世紀前的可樂罐 日本南極觀測隊載譽歸國

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超過50年以上，當時被帶往南極大陸的罐裝可口可樂跟口香糖，經由日本南極觀測隊重新發現，日本國立極地研究所（東京都立川市）在15日，為這些半世紀以上回到日本的商品舉辦了另類「回歸儀式」。

被發現物品，是1965年鐵罐裝首次在日本國內販售的可口可樂、以及1960年販售的樂天清涼薄荷口香糖，都是超過50年前由當時的南極觀測隊員身上帶的食品一部分，在2020年9月時由越冬隊在昭和基地附近發現，今年2月將其帶回日本。

根據日本可口可樂公司表示，發現的可樂瓶是當時還要用開罐器的產品，連該公司現在也都沒有存貨。在跟社員們展示後，未來考慮在美國喬治亞州的可口可樂博物館內作展示。

清涼薄荷口香糖包裝紙則是當年樣式，上面有著南極企鵝圖樣。樂天公司（LOTTE）表示，當時的企鵝設計是在以推廣社會公益事業的1956年時，特別加了維他命跟礦物質等營養強化下給予當年觀測隊的贈品。

在回歸儀式上，則由發現者，第61次南極地區觀測隊越冬隊長青山雄一（50）親手將鐵罐與口香糖交給兩間公司的代表。青山隊長在儀式結束後表示「能夠在這麼完好的狀態下發現到真的很棒，隊員們也都興奮極了」。



在南極大陸上發現到的超過50年以上可口可樂罐（左）與樂天的口香糖＝15日、於東京都立川市的國立極地研究所

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