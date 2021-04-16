菅義偉首相出發去華盛頓 「更強化」日美同盟關係

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日本首相菅義偉在15日、從羽田機場搭乘政府專用機出發前往美國，與美國總統拜登進行首次元首高峰會。會談聚焦在中國的霸權主義強化下日美如何攜手因應，也將重新確認兩國在重視民主主義及人權，法律支配下確保「自由開放的印度太平洋」戰略能夠穩進實施。

在出發前，首相在首相官邸面對記者團時強調「會與拜登總統建構信賴關係、讓日美同盟在基於自由、民主主義、人權、法律支配普世價值上能夠打造出更強化的新關係」。並稱將「實現『自由開放的印度太平洋』下跟世界展示日美兩國領導力」。

首相是拜登總統就任以來首次會見的外國元首。元首高峰會將從16日下午（日本時間17日清晨）於白宮舉辦、全體官員開會與口譯隨行的一對一談話將會進一步調整。兩元首將在之後舉辦共同記者會外，首相也將前往華盛頓近郊的阿靈頓國家公墓進行獻花，也將與美國政府的重要人士會面，預計18日歸國。



為了日美元首高峰會，出發前往美國的日本首相菅義偉（右邊第2人）＝15日往上、於羽田機場

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