德川家康大好評的「江川酒」復活 320前的老酒果香連信長公都被懾服？

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曾經「征服」過無數戰國大名，連德川家康都讚不絕口的「養老酒」在近日復活。將約320年前的釀造方法重新復原的「江川酒」，有著紮實地果實香味與甜味。負責讓夢幻銘酒復活的酒藏公司「萬大釀造」（静岡縣伊豆市）的杜氏（日本的釀酒職人）伊奈静夫先生（74）一臉很有信心地說「沒有想到能釀出這麼好的美酒。希望大家能夠品嘗到家康當時的心情」。

江川酒是從日本平安時代開始持續傳下來的名家酒品，在江戸時代時由任職韮山代官役所（現在的伊豆之國市）的世襲代官江川家一家傳承下來。

根據管理國家指定史跡「韮山役所跡」及國家指定重要文化財「江川家住宅（江川邸）」（同）公益財團法人「江川文庫」（同）學藝員橋本敬之（68）所言，該酒是由大名北條早雲命名，連織田信長都沉迷此酒香。豐臣秀吉在晩年的1598年於京都舉辦的「醍醐賞花會」中，該酒也曾經是宴席上的銘酒，不過在代官制度改革下，該酒的釀造在1698年就絕跡了。

該酒復活的契機是在去年5月，橋本在江川邸留下的約10萬項史料中，挖掘出紀載當時醸造方法總彙的「御手製酒之法書」。橋本花了約3個多月時間將其轉化成現代日語，然後在交付給萬大醸造的伊奈先生來復原。

「只是單憑閱讀的話、到底是能釀出什麼樣的酒，說真的還真的不知道」伊奈静夫說。因為沒有甜味及酸味等相關情報記載，所以只能憑紙本敘述來釀造看看。2021年1月、「釀出來後就是勝負階段」下開始慢慢復原，2月下旬正式完成。橋本敬之在品嘗後表示「跟我們一般常喝的日本酒不同，有著橘子果汁般的甜味」。

今後在釀造的味道品質趨於安定下，未來將朝一般販售慢慢前進，目前將先當作明治時代世界遺產「韮山反射爐」（同）協助建造的幕末時代代官江川英龍讚揚會組織「江川英龍公推廣會」（同）入會會員的捐款禮品。有意入會及捐館的可以請洽推廣會事務局，NPO法人伊豆學研究會「Machisuke」（同）、電話0558（76）0030。



手持「江川酒」的萬大醸造代表伊奈静夫＝6日、静岡縣伊豆市



在「江川邸」發現的「江川酒」記載醸造方法總彙集「御手製酒之法書」＝6日、静岡縣伊豆之國市

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