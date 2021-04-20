日本人記者遭拘留 緬甸軍政府指其「散播假新聞」

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【曼谷時事】政變後掌握權力的緬甸國軍，在18日治安當局無預警地逮捕住在最大城市仰光市的日本人記者北角裕樹（45）。根據日本駐緬甸大使館情報，掌握緬甸國軍聲稱北角涉嫌散播假新聞而被逮捕，北角目前被居留在永盛監獄，大使館已經要求緬甸當局立刻放人。

根據大使館，北角是在仰光的自家公寓被逮捕。現場目擊者有看到他被帶上車，目前當局僅表示北角沒有任何受傷情形。

北角曾經在2月26日時，在採訪抗議國軍政變時一度被拘留，不過當時他在當天就被釋放了。北角隨後也透過社交網路（SNS）等工具，持續發送當地的情報。不過目前尚不清楚是哪些情報被當局判定是假的。

聯合國事務總長發言人在本月15日，引述聯合國教科文組織的情報，表示在緬甸2月1日發動政變後，目前已經帶走記者71人，仍有超過一半以上仍被拘禁中。緬甸人權團體，政治犯支援協會擔憂「對新聞工作者的壓力會愈來愈強」。



在對緬甸國軍政變抗議時，到場維持秩序的警察＝12日、仰光（AFP時事）



北角裕樹

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