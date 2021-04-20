日本政府首次公布疫苗接種情形 醫務人員25% 銀髮族仍有9縣掛零

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日本政府在19日，在首相官邸的特別網頁等平台公布了新型冠狀病毒的施打相關情形，內容是依據都道府縣分別，以「醫療従事人員」與「高齡人士」等來顯示施打狀況。根據此情報來看，在接種第一次疫苗的醫療従事人員已經達到約120萬人，佔全體的25％左右。

在約480萬人的醫療従事人員疫苗接種中，在16日的時間點上，已經接種完第一次的有119萬8346人。接種完第二次的人有71萬8396人，佔全體約15％。當中最多數字的東京都，接種完第一次的有11萬7683人、接種完第二次的有6萬3168人。該數字是接在大阪府（第一次8萬3193人、第二次4萬7982人）。

另一方面，從12日開始的高齡人士接種，在18日時間點，日本全都道府縣都還在第一次接種階段。愛知縣最多，有1190人、其他如壢木、埼玉、静岡、滋賀、兵庫、島根、佐賀、熊本、大分等9縣的施打人數還是為零。

政府有鑑於國民對於疫苗接種一事相當熱情，今後也是原則會在每週一發表。内閣官房的擔當人士表示「接種速度較慢的都道府縣也會有動力去加快施打腳步吧！只是，這種完全不是要惡性競爭的樣子就是」。

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