台美斷交卡特任內副總統 前美國駐日大使孟岱爾93歲辭世

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國前副總統，柯林頓時期的駐日大使華特·孟岱爾（Walter Frederick “Fritz” Mondale）在19日於中西部明尼蘇達州自宅內過世，享壽93歲，不少的美國媒體已經對此進一步報導。過去他曾是有總統參選經驗的大政治家，也以駐日美國大使身分在1996年與當時首相橋本龍太郎一起發表將逐步歸還美國普天間機場，希望減輕沖繩的美軍基地負擔。

孟岱爾生於1928年的明尼蘇達州錫蘭。學生時代就已經關心政治，32歲的年輕之齡就已經就任同州司法長官。後來歷任參議院議員後，在1977年成為卡特總統的副手，常常力行國内外的訪問，被稱為「行動派的副總統」。

不過，當時受到景気低迷及蘇聯入侵阿富汗等原因，1980年時總統選舉就敗給雷根陣營。1984年的總統選戰他則是劍指總統寶座，不過還是以歷史性大敗輸給雷根陣營。

隨後孟岱爾回到故鄉明尼蘇達州繼續從事律師，在民主黨的柯林頓政權時期被任命為駐日大使，1993年9月就任。當初美方本來安排他就任俄國大使，但是在太太Joan在大學時代就對陶藝等日本文化相當感興趣，最後兩人決定前往日本。

1995年時，沖繩縣發生美國大兵對沖繩少女犯下性暴力事件，在接受報告後孟岱爾決定全面跟日本政府道歉，讓事情尚未擴大到反美情緒前就先設下停損點。隨後，孟岱爾跟橋本龍太郎也基於信頼關係下展開「秘密外交」，跟白宮間有了相當暢通的溝通管道，最後決定逐步全面歸還普天間機場。另一方面，在日美間的貿易糾紛時的相關交涉，孟岱爾也是有其強硬姿態。

現年96歲的前總統卡特在給媒體的聲明中表示「致我親愛的友人，我要向對我而言美國史上最棒副總統孟岱爾的逝世致意」。



在達成美軍普天間機場歸還協議時，出席共同記者會的首相橋本龍太郎（左）與孟岱爾駐日美國大使（頭銜皆為當時）＝1996年4月12日、於首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]