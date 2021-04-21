國會報告訪美行 菅義偉否認與台灣有軍事關聯「立場未變」

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日本首相菅義偉は在20日的眾議院本會議上，就先前的首次訪美行程在國會進行了報告。菅義偉並說明與拜登總統的元首共同聲明提到台灣問題上一事表示「我們完全沒有在軍事上有其相關聯的預測」。共産黨的赤嶺政賢在就「日本在美國對中國軍事戰略下，針對台灣海峽相關問題是否其軍事相關聯」一問質詢時做出上述回答。

這也是1972年日中邦交正常化後，日美元首首度在文書中提及台灣，並要求「維持台灣海峽的和平穩定」。針對這問題首相表示「希望當事者間可以透過直接對話下和平解決，這是我國一直的既有立場，也很明確的是日美兩國共同的立場」。菅義偉面對立憲民主黨綠川貴士的質詢做出上述回答。

中國自認將台灣放在「核心利益」上，對於共同聲明展現強烈反對態度。日本否定與台灣有軍事關聯，希望督促和平解決的姿態，希望中國也能對此理解。

在談論到有關台灣問題的背景，首相表示「（中台）軍事平衡的變化等我們有確實提及」。對於未來台灣有事的對應上則回應「不論是何種事態（從美軍後方提供支援等）或是否等同於重要影響事態等，現在一概而論是有點困難」。在面對公明黨的佐藤茂樹上做出相關回答。

首相在日米元首高峰會上的自我評價，他表示「跟拜登總統建立了相當好的個人信賴關係，並且強力展現了日美同盟對國際社會的重要」。面對自民黨的鬼木誠質詢時做出上述回答。



在眾議員本會議上就訪問美國一事進行答辯的菅義偉首相＝20日下午、國會内

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