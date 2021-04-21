京都也要求納「緊急事態宣言」範圍 關西圈成一體

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受到新型冠狀病毒感染擴大影響、京都府は21日、確定將跟中央要求納入緊急事態宣言的發令範圍內。當天京都府召開對策本部會議後正式做出決定。日本政府目前針對大阪、兵庫兩府縣發布緊急事態宣言，對於同樣生活圏的京都也希望歩調一致，關西三府縣一體才能有效抑制人流。另一方面，兵庫縣也在同天的對策本部會議上正式決定要求納入緊急事態宣言。

京都府在20日，再度確認有120人確診。新確診者數較前一週13日時多出將近兩倍，在19日時間點左右平均一週的確診者是101.43人。

京都府知事西脇隆俊在19日、原先還想觀望較大阪、兵庫兩府縣慢實施，從12日開始的「防止疫情蔓延等重點措施」的效果後再做出決定。但是、隣近的大阪連日確診都超過1000人，讓醫療提供體制也出現緊迫。加上變種病毒的急速感染擴大下，因此改變過去立場，決定要求納入緊急事態宣言範圍。



16日夜、在京都市中京區先斗町漫步的人們

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